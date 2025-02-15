В Минтруда рассказали, кому из белорусов могут оплатить часть ЖКУ. Какие документы придётся собрать?

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Опубликовано: 15.02.2025 19:22 , Обновлено: 15.02.2025

В Министерстве труда и соцзащиты объяснили, кому из белорусов положена безналичная жилищная субсидия, за счёт которой можно оплатить часть услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В ведомстве назвали условия предоставления такой финансовой поддержки и перечислили документы, которые необходимо собрать тем, кто претендует на субсидию.

За какие услуги ЖКХ может заплатить государство?

За счёт безналичной жилищной субсидии в Беларуси можно оплатить следующие услуги ЖКХ:

техобслуживание жилого дома и лифта;

капитальный ремонт;

горячую и холодную воду;

газоснабжение;

отопление;

электроэнергию, в том числе, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов;

вывоз мусора;

уборка мест общего пользования в доме.

Получить субсидию можно только на сумму, вписывающуюся в нормативы потребления. Наличные деньги при этом не выделяются - сумму субсидии отнимают от итоговой суммы в “жировке”.

Кому положена жилищная субсидия и какие справки нужно собрать?

Жилищные субсидии в Беларуси выделают по двум принципам - по заявлению самого человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию и нуждающегося в финансовой поддержке) и по выявительному принципу (то есть нуждающихся вычисляют сами органы соцзащиты, исходя из имеющейся у них информации о доходах человека). Решение о выделении субсидии принимают местные исполкомы.

[info_b]По данным Минтруда, в одном только Минске в январе 2025 года малообеспеченным и социально уязвимым белорусам выделили помощи на общую сумму почти в 48,7 тыс. рублей. Большая часть этой помощи (почти 48,2 тыс. рублей) была выделена местными органами по выявительному принципу.[/info_b]

На субсидию по выявительному принципу могут рассчитывать следующие категории граждан:

неработающие пенсионеры,

неработающие совершеннолетние инвалиды,

те, кто официально ухаживает за ребенком в возрасте до трёх лет или ребенком-инвалидом (до 18 лет), а также получает пособие по уходу за инвалидом I группы либо пенсионером старше 80 лет.

Чтобы получить субсидию по заявительному принципу принципу, необходимо обратиться в местную администрацию, при этом должно быть соблюдено важное условие по совокупному доходу вашей семьи:

в городах и посёлках городского типа ваши расходы на оплату ЖКУ должны превышать 20% от совокупного дохода семьи,

в сельской местности расходы на оплату ЖКУ должны превышать 15% от совокупного дохода семьи.

Если эти условия соблюдены, нужно подготовить следующий пакет документов:

Кому могут отказать в субсидии?

Отказать в субсидии даже в случае тяжёлых жизненных обстоятельств могут при следующих условиях:

если у человека в собственности есть нескольких жилых помещений (для многодетных семей делают исключение);

если у человека есть жильё, которое он сдаёт по договору найма;

если человек является собственником квартиры, в которой зарегистрировано частное предприятие;

если человек включён в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике (так называемые “тунеядцы”).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги подросли на 9%-20%. При этом суммы для “не занятых в экономике” белорусов (то есть тех, кто в соответствии с действующим законодательством в полном объёме возмещает организациям ЖКХ “экономически обоснованные затраты” на оказание коммунальных услуг) на некоторые услуги ЖКХ почти в 5 раз выше максимального тарифа с госдотациями.

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