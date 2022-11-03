Министр культуры Беларуси почтил память Янки Купалы в день рождения Якуба Коласа

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Опубликовано: 03.11.2022 16:34 , Обновлено: 06.04.2023

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич решил 3 ноября, в день, когда в 1882 году родился Якуб Колас, почтить память ещё и другого "песняра Беларуси" Янки Купалы. Тот родился тоже в 1882 году, но 25 июня.

Для этого чиновник посетил могилу Янки Купалы в Минске. Почему он решил это сделать в ноябре, в министерстве культуры не пояснили. Но до этого Анатолий Маркевич посетил памятник Якубу Коласу и его могилу.

“Жизнь Якуба Коласа - это яркая страница в истории белорусской литературы. Константин Михайлович Мицкевич плодотворно работал на поприще национальной культуры, последовательно и целенаправленно боролся за возрождение своего края, чтобы белорусы не испытали того времени, когда безымянным был край и народ не знал своего имени”, – [link href=“https://t.me/minkultrb/14331?single” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link] министр во время церемонии возложения цветов к памятнику народному поэту министр культуры Анатолий Маркевич.

Ранее Телеграф сообщил, что 3 ноября 140 лет со дня рождения белорусского писателя Якуба Коласа. В честь этого в Столбцах Минской области открыли памятник классику.

Якуб Колас (настоящее имя Константин Михайлович Мицкевич) родился 3 ноября 1882 года в селе Акинчицы, которое со временем стало частью Столбцов. До этого в городе памятника ему не было.

В Столбцах открыли памятник Якубу Коласу. Вот как он выглядит