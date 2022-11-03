В Столбцах открыли памятник Якубу Коласу. Вот как он выглядит

📷 Фото

Опубликовано: 03.11.2022 14:43 , Обновлено: 03.11.2022

3 ноября 140 лет со дня рождения белорусского писателя Якуба Коласа. В честь этого в Столбцах Минской области открыли памятник классику.

Якуб Колас (настоящее имя Константин Михайлович Мицкевич) родился 3 ноября 1882 года в селе Акинчицы, которое со временем стало частью Столбцов. До этого в городе памятника ему не было.

Вот как он выглядит:

Фото: БелТА

Фото: БелТА

Ранее Телеграф писал, что в Instagram появились новые обложки для 10 белорусских романов и повестей — Владимира Короткевича, Василя Быкова, Леанида Дайнеко, Владимира Орлова, Вячеслава Адамчика, Михася Зарецкого, Кузьмы Чорного, Саши Филипенко, Людмилы Рублевской и Янки Брыля. Их создала нейросеть.

Новость Телеграф