В Столбцах открыли памятник Якубу Коласу. Вот как он выглядит
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3 ноября 140 лет со дня рождения белорусского писателя Якуба Коласа. В честь этого в Столбцах Минской области открыли памятник классику.
Якуб Колас (настоящее имя Константин Михайлович Мицкевич) родился 3 ноября 1882 года в селе Акинчицы, которое со временем стало частью Столбцов. До этого в городе памятника ему не было.
Вот как он выглядит:
Ранее Телеграф писал, что в Instagram появились новые обложки для 10 белорусских романов и повестей — Владимира Короткевича, Василя Быкова, Леанида Дайнеко, Владимира Орлова, Вячеслава Адамчика, Михася Зарецкого, Кузьмы Чорного, Саши Филипенко, Людмилы Рублевской и Янки Брыля. Их создала нейросеть.
Темы: #Жизнь #Беларусь #Минская область