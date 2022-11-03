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В Столбцах открыли памятник Якубу Коласу. Вот как он выглядит

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📷 Фото

3 ноября 140 лет со дня рождения белорусского писателя Якуба Коласа. В честь этого в Столбцах Минской области открыли памятник классику.

Якуб Колас (настоящее имя Константин Михайлович Мицкевич) родился 3 ноября 1882 года в селе Акинчицы, которое со временем стало частью Столбцов. До этого в городе памятника ему не было.

Вот как он выглядит:

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Фото: БелТА
Фото: БелТА
Фото: БелТА
Фото: БелТА

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