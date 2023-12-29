Министр финансов рассказал, насколько в Беларуси вырастет налог для физлиц на коммерческую недвижимость
Увеличение налога на коммерческую недвижимость для физических лиц предусматривает законопроект «Об изменении законов по вопросам налогообложения». Об этом рассказал министр финансов Юрий Селиверстов в интервью газете «Рэспубліка».
Налог на помещения от 200 до 400 квадратных метров увеличится в два раза; свыше 400 – в три, рассказал министр. Повышенный – в два или три раза – налог будет предъявляться владельцам офисов, складов, торговых объектов недвижимости в 2025 году.
Сейчас сумма налога на недвижимость зависит от площади жилья и населенного пункта, в котором оно находится. Типовые качества строения при этом не учитываются.
Ранее Телеграф писал, что в министерстве по налогам и сборам (МНС) сообщили: с 1 января 2024 года в Беларуси заработает новый механизм сбора транспортного налога, на недвижимость и земельного налога – их обяжут вносить одним платежом.
МНС предупредила о новом «комфортном» платеже с 1 января. Коснется большинства белорусов?