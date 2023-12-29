Министр финансов рассказал, насколько в Беларуси вырастет налог для физлиц на коммерческую недвижимость

Опубликовано: 29.12.2023 18:35 , Обновлено: 15.11.2024

Увеличение налога на коммерческую недвижимость для физических лиц предусматривает законопроект «Об изменении законов по вопросам налогообложения». Об этом рассказал министр финансов Юрий Селиверстов в интервью газете «Рэспубліка».

Налог на помещения от 200 до 400 квадратных метров увеличится в два раза; свыше 400 – в три, рассказал министр. Повышенный – в два или три раза – налог будет предъявляться владельцам офисов, складов, торговых объектов недвижимости в 2025 году.

Сейчас сумма налога на недвижимость зависит от площади жилья и населенного пункта, в котором оно находится. Типовые качества строения при этом не учитываются.

Ранее Телеграф писал, что в министерстве по налогам и сборам (МНС) сообщили: с 1 января 2024 года в Беларуси заработает новый механизм сбора транспортного налога, на недвижимость и земельного налога – их обяжут вносить одним платежом.

МНС предупредила о новом «комфортном» платеже с 1 января. Коснется большинства белорусов?