Мининформ запретил в Беларуси один из романов Пелевина. И ещё 15 новых книг

Опубликовано: 27.02.2026 08:32 , Обновлено: 27.02.2026

Министерство информации Беларуси обновило свой перечень печатных изданий, которые запрещено распространять в Республике. Информацию, которая, по мнению ведомства, способна нанести вред национальным интересам страны, усмотрели ещё в 16 книгах, причём некоторые из них - известных и популярных авторов.

В обновлённый список, выложенный на официальном сайте белорусского Мининформа, в числе прочих попал четырнадцатый роман российского писателя Виктора Пелевина - “самого загадочного автора современной русской литературы”, как его называют литературные критики. Речь о романе 2016 года “Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами”, в котором конспирологический детектив сочетается с присущей автору политической сатирой.

Причины внесения книги в “чёрный список” ведомстве не уточнили. Теперь эту книгу в Беларуси официально запрещено продавать и распространять любым другим образом. Как и ещё 15 изданий, которые вместе с романом Пелевина пополнили список Мининформа:

«Улыбка – пилигрим души: стихи, переводы» Владимир Хорошко. «БДСМ. Бесконечная доброта, сострадание и милосердие» Александр Чащин. «Твоя Мари» Марианна Крамм. «Уроки во грехе» Пэм Гудвин. «Дневник каннибала. История японского людоеда, который вместо срока получил славу» Иссэй Сагава. «Нация прозака» Элизабет Вуртцель. «Семь лепестков» Сергей Кузнецов. «Амнезия души» Татьяна Коган. «Прошу, убей меня! Подлинная история панк-рока в рассказах участников» Макнил Легс, Маккейн Джиллиан. «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер. «Лес мертвецов» Жан-Кристоф Гранже. «Освобождение» Патрик Несс. «Абсолютист» Джон Бойн. «Изысканный труп» Поппи Брайт. «Фистула» Артем Серебряков.

Таким образом, в списке Мининформа теперь 241 запретное издание.

Ранее в ведомстве предупреждали, что если книги из списка будут обнаружены в продаже какого-то книжного магазина, Министерство информации вправе отозвать у юрлица свидетельство о государственной регистрации в качестве распространителя печатных изданий.

Мининформ запретил в Беларуси ещё 52 книги, в том числе фантастику