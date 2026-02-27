Мининформ запретил в Беларуси один из романов Пелевина. И ещё 15 новых книг
Министерство информации Беларуси обновило свой перечень печатных изданий, которые запрещено распространять в Республике. Информацию, которая, по мнению ведомства, способна нанести вред национальным интересам страны, усмотрели ещё в 16 книгах, причём некоторые из них - известных и популярных авторов.
В обновлённый список, выложенный на официальном сайте белорусского Мининформа, в числе прочих попал четырнадцатый роман российского писателя Виктора Пелевина - “самого загадочного автора современной русской литературы”, как его называют литературные критики. Речь о романе 2016 года “Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами”, в котором конспирологический детектив сочетается с присущей автору политической сатирой.
Причины внесения книги в “чёрный список” ведомстве не уточнили. Теперь эту книгу в Беларуси официально запрещено продавать и распространять любым другим образом. Как и ещё 15 изданий, которые вместе с романом Пелевина пополнили список Мининформа:
- «Улыбка – пилигрим души: стихи, переводы» Владимир Хорошко.
- «БДСМ. Бесконечная доброта, сострадание и милосердие» Александр Чащин.
- «Твоя Мари» Марианна Крамм.
- «Уроки во грехе» Пэм Гудвин.
- «Дневник каннибала. История японского людоеда, который вместо срока получил славу» Иссэй Сагава.
- «Нация прозака» Элизабет Вуртцель.
- «Семь лепестков» Сергей Кузнецов.
- «Амнезия души» Татьяна Коган.
- «Прошу, убей меня! Подлинная история панк-рока в рассказах участников» Макнил Легс, Маккейн Джиллиан.
- «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер.
- «Лес мертвецов» Жан-Кристоф Гранже.
- «Освобождение» Патрик Несс.
- «Абсолютист» Джон Бойн.
- «Изысканный труп» Поппи Брайт.
- «Фистула» Артем Серебряков.
Таким образом, в списке Мининформа теперь 241 запретное издание.
Ранее в ведомстве предупреждали, что если книги из списка будут обнаружены в продаже какого-то книжного магазина, Министерство информации вправе отозвать у юрлица свидетельство о государственной регистрации в качестве распространителя печатных изданий.
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