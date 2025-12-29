Мининформ запретил в Беларуси ещё 52 книги, в том числе фантастику

Опубликовано: 29.12.2025 19:43 , Обновлено: 29.12.2025

Министерство информации сообщило, что в чёрный список запрещённых изданий в Беларуси попали сразу 52 книги. Такое решение приняла специальная "Республиканская комиссия по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции".

Члены комиссии посчитали, что попавшие в чёрный список издания “способны нанести вред национальным интересам” Беларуси.

Среди новых поступлений чёрного списка оказались книги таких авторов:

Владимир Сорокин — один из самых известных современных русских писателей.

Уильям Берроуз — ключевая фигура бит-поколения.

Алекс Гарленд — автор мирового бестселлера, по которому снят известный фильм с Леонардо ДиКаприо.

Филип К. Дик — классик научной фантастики, многие работы которого экранизированы.

Александр Шульгин — автор и скандальной книги, известной как «ПиХиКэл» (PiHKAL).

Мининформ предупредил, что будет лишать госрегистрации те магазины, где найдут запрещённые книги.

Всего в списке теперь 225 книг.

Ознакомиться с полным списком запрещённых книг можно на официальном [link href=“http://mininform.gov.by/documents/spisok-pechatnykh-izdaniy-soderzhashchikh-informatsionnye-soobshcheniya-i-ili-materialy-rasprostrane/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] сайте [/link] Мининформа.