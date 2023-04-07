Мининформ отозвал разрешение на вещание в Беларуси телеканалов Setanta Sport 1 и Setanta Sport 2

Опубликовано: 07.04.2023 16:54 , Обновлено: 07.04.2023

Министерство информации Беларуси объявило 7 апреля об аннулировании лицензии на трансляцию в стране телеканалов Setanta Sport 1 и Setanta Sport 2. Там аргументировали отключение решением Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности Беларуси.

Телеканалы прекратят легальное вещание в Беларуси с 12 апреля 2023 года, сообщило российское агентство “Спутник”.

Они предлагали своим зрителям круглосуточное вещание на русском языке, освещая главные спортивные события всего мира.

Телеканалы даже входили в недавно созданный пакет каналов сервиса Zala от государственного концерна Белтелеком. С 31 марта 2023 года белорусам предлагали смотреть их целый месяц совершенно бесплатно. А после окончания акционного периода оплата за подключение к тематическому пакету «Setanta Sports» должна была составить 2,99 руб. в месяц.

“Setanta Sports 1 – высококачественный спортивный канал, который является известным международным спортивным вещателем, предлагает зрителям 24-часовое вещание на русском языке лучших трансляций в области международного спорта (футбол, хоккей, баскетбол, смешанные единоборства, бокс, автогонки и др.). Setanta Sports 2 – круглосуточный спортивный телеканал на русском языке. Освещает топовые спортивные события всего мира”, - так описывали преимущества этих каналов в Белтелекоме.