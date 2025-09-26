Мининформ предложил сделать госрегулирование блогеров в Беларуси "логичнее"

Опубликовано: 26.09.2025 15:12 , Обновлено: 26.09.2025

Министр информации Марат Марков предложил пересмотреть подходы к государственному регулированию белорусских блогеров и сделать этот процесс "логичнее".

Об этом глава белорусского Министерства информации заявил, отвечая на вопрос о том, планируют ли в Беларуси ввести обязательную регистрацию блогеров с большой аудиторией по примеру России. Такая норма появилась в законодательстве соседней страны с августа 2024 года и применима к пользователям популярных соцсетей (физическим лица, индивидуальным предпринимателям и юрлицам), на которых подписано больше 10 тыс. человек.

Как пояснил Марков, Роскомнадзор - российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций -вправе блокировать страницы блогеров, которые не прошли регистрацию, и запретить обычным пользователям репостить информацию с их страниц. В Беларуси такой прямой ограничительной нормы пока нет.

Министр информации объяснил, что регистрация в Беларуси требуется индивидуальным предпринимателям и юрлицам, которые размещают рекламу на своих интернет-страницах. Для этого они должны зарегистрироваться в отдельном Реестре рекламораспространителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли, иначе за распространение рекламы они могут получить штраф.

“Простыми словами, даже если у тебя пара подписчиков, но, ты рекламируешь нечто - будь добр в реестр. И в то же время, если у тебя 100 тысяч подписчиков, но, рекламы на площадке нет - обязанности регистрироваться в МАРТ у тебя тоже нет”, - пояснил Марков, усмотрев в этом некоторое противоречие.

“Логично ли это? Не думаю. Как сделать логичнее - надо думать вместе с заинтересованными, в том числе и блогерами”, - предложил министр.

Ранее, как рассказывал Telegraf.news, Марков объяснил, почему в Беларуси нет собственного детского телеканала и появится ли он в ближайшем будущем. Глава министерства высказался за его создание, но призвал белорусов “не строить иллюзий” на этот счёт.

«Не нужно строить иллюзий» — Министр информации объяснил, почему в Беларуси нет своего детского телеканала