"Не соответствует требованиям" — Госстандарт Беларуси запретил "Букварь" и сказки Пушкина

Опубликовано: 18.10.2024 11:46 , Обновлено: 18.10.2024

Государственный комитет по стандартизации включил книгу со сказками Александра Пушкина в реестр опасной продукции, согласно которому теперь её запрещено продавать на территории Беларуси. Кроме того, аналогичные санкции применили и к "Букварю" торговой марки "Умка", который предназначен для детей старшего школьного возраста.

По информации Госстандарта, литературно-художественное издание для детей младшего школьного возраста — книга “Сказки” Александра Пушкина не соответствует техническому регламенту Таможенного союза о безопасности издательской (книжной и журнальной) продукции. Речь идёт о конкретном сборнике серии “Большая книга сказок” Ярославского полиграфического комбината, который в Беларусь поставляло предприятие ООО «Дискавери Трейд Плюс».

Так, пробел между словами в подобных сборниках, которые предназначены для школьников и дошкольников, должен быть равен кеглю шрифта. В указанном издании Александра Сергеевича размер основного шрифта равен 3,00 мм, а пробел между словами составил 2,25 мм. Судя по всему, из-за этого у детей могут наблюдаться проблемы со зрением.

[info_b]Сборник поэта включает такие известные произведения, как «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и работнике его Балде» и «Сказка о мёртвой царевне».[/info_b]

По аналогичной причине Госстандарт запретил ввозить и продавать в белорусских магазинах “Букварь” Марии Жуковой, производством которого занималось издательство “Высшая школа”. После проверки качества специалисты установили, что книга также не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. Так, размер основного шрифта составил 3,35 мм, а пробел между словами — 2,24 мм. В то же время кегль шрифта раздела «Самостоятельное чтение» оказался равен 2,23 мм, а пробел — 1,99 мм.

Ранее Telegraf.news писал, что Государственный комитет по стандартизации запретил ввозить в Беларусь и продавать популярное подсолнечное масло российского производства. Найти его можно на полках многих белорусских магазинов. Узнали, что не устроило проверяющих и какую потенциальную опасность таит в себе продукт, попавший в спецреестр белорусского ведомства.

Популярную марку российского подсолнечного масла запретили продавать в Беларуси. Что с ним не так?