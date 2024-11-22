Мининформ опубликовал список из 35 книг, запрещённых для белорусов

Опубликовано: 22.11.2024 13:01 , Обновлено: 22.11.2024

Министерство информации Беларуси опубликовало список из 35 произведений, распространение которых "способно нанести вред национальным интересам". По мнению ведомства, эти издания "влияют на духовно-нравственную сферу как важную составляющую нацбезопасности". Отыне распространение подобной "деструктивной литературы" в Республике категорически запрещено.

В Мининформе сообщили, что днём ранее, 21 ноября, на заседании Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики и информационной продукции специалисты рассмотрели издания, в содержании которых установили “наличие информационных сообщений и материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам”.

“В случае выявления фактов распространения печатных изданий, включённых в вышеуказанный список, Министерство информации в соответствии с абзацем 13 пункта 2 статьи 33 закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года №8-З «Аб выдавецкай справе» будет прекращать срок действия свидетельства о государственной регистрации в качестве распространителя печатных изданий”, — сообщили в министерстве.

Так, речь идёт о следующих 35 печатных изданиях, которые запрещено распространять в нашей стране:

Нарысы гісторыі Беларусі (1795 – 2002). – Мн.: «Энцыклапедыкс», 2003. – 490 с. Тайны белорусской истории / Деружинский Вадим. – Минск: ФУАинформ, 2011. – 560 с.: илл. – (Неизвестная история). Цвірка, К. На скрыжалях вякоў: гістарычныя творы / Кастусь Цвірка. – Мінск: Харвест, 2018. – 560 с. Лето в пионерском галстуке : роман / Елена Малисова, Катерина Сильванова. – Москва : Popcorn Books, 2021 – 544 с. О чем молчит ласточка : роман Елена Малисова, Катерина Сильванова. – Москва : Popcorn Books, 2022 – 688 с. Мальчик, которого растили как собаку / Брюс Перри, Майя Салавиц; перевод с английского К.А.Савельева. – Москва: Эксмо, 2024. – 448 с. Дни нашей жизни / Микита Франко. – Москва : Popcorn Books, 2020 – 400 с. Окна во двор / Микита Франко. – Москва : Popcorn Books, 2022 – 656 с. В конце они оба умрут : роман / Адам Сильвера; пер. с англ. Д.Расковой. – Москва : Popcorn Books, 2021 – 400 с. Скорее счастлив, чем нет : роман / Адам Сильвера; пер. с англ. Е.Морозовой. – Москва : Popcorn Books, 2021 – 400 с. Воскресни за 40 дней: роман / Медина Мирай. – Москва: Издательство АСТ, 2022. – 272 с. – (Медина Мирай. Молодежные хиты) Школония : роман / Медина Мирай. – Москва: Издательство АСТ, 2022. – 432 с. – (Медина Мирай. Молодежные хиты) Осколки нашей реальности : роман / Медина Мирай. – Москва: Издательство АСТ, 2022. – 448 с. – (Медина Мирай. Молодежные хиты) Быть Мирандой. Как я стала собой, изменив пол / Миранда Зомберг. – Москва : Эксмо, 2022. – 288 с. Сучки. Секс, эволюция и феминизм в жизни самок животных / Люси Кук; перевод с англ. Н.Ю.Исаевой. – Москва : Эксмо, 2024. – 368 с. – (Невероятные животные. Бестселлеры об удивительных загадках природы) Моя темная Ванесса / Кейт Элизбет Рассел; пер. с англ. Л.Карцивадзе. – М.: Синдбад, 2024. – 432 с. ВИЧ-положительная : роман / Кэрин Гарретт; пер. с англ. Л.Рейер. – Москва : Popcorn Books, 2020 – 352 с. Исповедь : роман / Сьерра Симоне; пер. с англ. Е.Ковалевой. – Москва: Издательство АСТ, 2024. – 416 с. Интимная Русь. Жизнь без домостроя, грех, любовь и колдовство / Надежда Адамович, Наталья Серегина. – Москва : МИФ, 2024. – 336 с. : ил. – (Страшно интересная Россия) Ее королевское высочество : роман / Рейчел Хокинс; пер. с англ. Натальи Вишневецкой. – Москва: Издательство АСТ, 2022. – 288 с. – (Звезды молодежной прозы) Испорченный король / Рина Кейт; перевод с англ. С.Васиной. – Москва : Издательство АСТ, 2024. – 2024. – 384 с. – (LAV. Романтика) Стальная принцесса / Рина Кейт; перевод с англ. – Москва : Издательство АСТ, 2024. – 2024. – 384 с. – (LAV. Романтика) Преследуя Аделин : роман / Х.Д.Карлтон; пер. с англ. Л.Войтиковой. – Москва : Издательство АСТ, 2024. – 640 с. – (LAV. Романтика) Охотясь на Аделин : роман / Х.Д.Карлтон; пер. с англ. Л.Войтиковой. – Москва : Издательство АСТ, 2024. – 640 с. – (LAV. Романтика) Порочные + божества. в 3-х томах. – М.: ИП Коташевская Б.Д. – 2017 . – 172 с. 120 дней содома : роман / маркиз де Сад; перевод с французского Е.Храмова. – Москва: Издательство АСТ, 2024. – 480 с. – (Эксклюзивная классика) Уничтожь меня везде! Кери Смит Серия книг «Гангста. Gangsta», Коскэ Серия книг «Магическая битва» Гэгэ Акутами Серия книг «Выдающиеся звери» Итагаки, Пару Серия книг «Благословение небожителей» Мосян Тунсю Серия книг «Основатель Тёмного Пути» Мосян Тунсю Серия книг «Токийский гуль» Суи Исида Серия книг «Токийский гуль: re» Суи Исида Токийский гуль: zakki / Cуи Исида; пер с яп. А.Деминой. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. – 112 с.

[info_b]Несмотря на то, что по состоянию на 22 ноября 2024 года список состоит из 35 печатных изданий, он может пополняться. Отслеживать изменения можно на официальном сайте Министерства информации Беларуси, то естьздесь.[/info_b]

Какие ещё книги запретили в Беларуси?

К слову, в мае Минский суд пополнил список информационной продукции, которая относится к экстремистской. Речь идёт о двух изданиях: «Выбраныя творы» Вацлава Ластовского (1997 год) и «Выбраныя творы» Алеся Петрашкевича (2017 год), которые были выпущены в рамках проекта «Беларускі кнігазбор».

В ноябре прошлого года в запрещённый список попало собрание сочинений классика белорусской литературы Винцента Дунина-Марцинкевича. Речь идёт о конкретном сборнике в двух томах, которое напечатало государственное издательство «Мастацкая лiтаратура» в 2007-2008 годах.

А ещё раньше, в сентябре 2023 года, экстремистскими признали книги Олега Платонова «Загадка Сионских протоколов» и Анатолия Тараса «Страницы прошлого: статьи по истории Беларуси». Также под запрет попало произведение Александра Белова «Велес — Бог русов. Неизвестная история русского народа».

Ранее Telegraf.news писал, что Государственный комитет по стандартизации включил книгу со сказками Александра Пушкина в реестр опасной продукции, согласно которому теперь её запрещено продавать на территории Беларуси. Кроме того, аналогичные санкции применили и к «Букварю» торговой марки «Умка», который предназначен для детей старшего школьного возраста.

«Не соответствует требованиям» — Госстандарт Беларуси запретил «Букварь» и сказки Пушкина