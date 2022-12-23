Мининформ Беларуси запретил Wildberries продавать книги

Опубликовано: 23.12.2022 08:50 , Обновлено: 23.12.2022

Министерство информации Беларуси запретило владельцу интернет-магазина Wildberries.by — ООО «ИМВБРБ» — продавать печатные издание. Но не навсегда.

В ведомстве сообщили, что выявили нарушение закона об издательской деятельности.

А именно, в сроках обращения в Миниинформ с уведомлением об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий.

Исходя из этого, с 27 декабря Wildberries.by запретили продавать книги, календари и не только сроком на три месяца.

Кроме того, министерство приостановило деятельность ЧУП «Книгосбор» сроком на один месяц за то же нарушение.

Ранее Телеграф писал, что белорусы пожаловались, что российский интернет-мегамаркет Wildberries опять стал требовать деньги за возврат товара. В МАРТ назвали это незаконным и выписали повторное предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей. Также в ведомстве сообщили, что готовятся привлечь ООО «ИМВБРБ», которому принадлежит Wildberries, к административной ответственности.