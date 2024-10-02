Мингорисполком пообещал отправлять на предприятия мобильные бригады. Какой «контингент» на «особом контроле»?

Опубликовано: 02.10.2024 15:39 , Обновлено: 02.10.2024

В Мингорисполкоме пообещали отправлять на столичные предприятия мобильные бригады для вакцинации сотрудников против гриппа. В ведомстве рассказали, какой "контингент" решили взять на "особый контроль".

“Мобильные бригады при желании сотрудников смогут выехать на любое крупное предприятие, организовать вакцинацию сотрудников по месту работы”, - передало слова председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игоря Юркевича агентство БелТА.

По его словам, вакцинироваться смогут все желающие. Но в первую очередь это важно сделать тем, кто в группе риска: людям с хроническими заболеваниями, работникам, взаимодействующим с большим количеством людей, в том числе педагогам. “Безусловно, эти контингенты людей у нас будут на особом контроле. Мы призываем их прийти и сделать вклад в свое собственное здоровье”, - сказал Юркевич.

Он заверил, что вакцины, возможностей и ресурсов системы здравоохранения Минска достаточно для проведения этой кампании. Председатель комитета по здравоохранению также рассказал, что вакцина действует на протяжении сезона и что вакцинацию стоит отложить при симптомах вирусной инфекции, декомпенсации хронических заболеваний, болезней системы кровообращения, легких.

Ранее Telegraf.news писал, что массовая вакцинация против гриппа в белорусских поликлиниках, по информации Министерства здравоохранения, начнется 3 октября. Для бесплатных прививок в этом году закупили российскую трехкомпонентную вакцину «Гриппол Плюс», а вот платно можно привиться французским препаратом «Ваксигрип Тетра», его уже тоже привезли в Беларусь.

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