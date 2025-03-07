Мингориисполком решил запретить движение электросамокатов на ещё одном участке

Опубликовано: 07.03.2025 18:18 , Обновлено: 07.03.2025

В Минске перед началом нового сезона проката средств персональной мобильности (СПМ), к которым относятся и электросамокаты, решили ввести новые ограничения. Власти города и шеринговые компании обсудили зоны с пониженной скоростью, запретом движения и особыми правилами парковки. Об этом сообщил Мингорисполком в своём тг-канале.

Как стало известно, в этом сезоне в столице ожидается более 14,5 тысяч электросамокатов. Чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, вводятся новые правила.

Главное изменение — введение зон, где движение на электросамокатах будет полностью запрещено.

Операторы шеринга поддержали предложение Мингорисполкома запретить проезд на СПМ в районе путепровода от проспекта Независимости до улицы Московской на время его капитального ремонта.

Без дополнительных пояснений сложно достоверно понять, что именно и как запретили самокатчикам. Ведь маловероятно, что кто-то из них вообще поехал по ремонтируемому (по сути строящемуся заново) путепроводу.

Также ограничения, как уточняется, коснутся территорий возле станций метро «Малиновка» и «Уручье» — там будет «упорядочена» парковка самокатов.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, когда сезон проката электросамокатов стартует в Минске. А в одном из областных центров шеринговые самокаты уже доступны.

Стало известно, когда на улицы Минска вернутся шеринговые электросамокаты. А в каком городе уже доступны?