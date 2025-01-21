Минфин ужесточил требования к деловой репутации белорусских страховщиков

💼 Официально

Опубликовано: 21.01.2025 12:10 , Обновлено: 21.01.2025

Министерство финансов Республики Беларусь обновило и ужесточило требования к профессиональной пригодности и деловой репутации руководителей страховых организаций. Журналисты Telegraf.news изучили новую инструкцию.

Новая инструкция, опубликованная 21 января на Национальном правовом интернет-портале, вводит дополнительные критерии для оценки кандидатов.

Основные квалификационные требования остались прежними: высшее экономическое или юридическое образование (либо переподготовка по специальности «страхование») и стаж работы не менее трёх лет в профильной сфере. Допустим и альтернативный вариант - любое высшее образование и стаж работы не менее десяти лет в экономической или юридической области.

При этом время работы страховым агентом в общий стаж не засчитывается.

Что изменилось?

К стандартным требованиям для руководителей страховых компаний, таким как отсутствие неснятой или непогашенной судимости, добавлены новые пункты:

Отсутствие увольнений в течение пяти лет по дискредитирующим основаниям в соответствии с декретом №5.

Отсутствие фактов привлечения к административной ответственности по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий).

Также соискателям при трудоустройстве необходимо представить положительную характеристику с предыдущего места работы за последние пять лет.

[info_b]В постановлении Минфина, которым утверждена новая инструкция, отдельно указано, что лица, которые являются членами совета директоров (наблюдательного совета) страховой организации на дату вступления в силу настоящего постановления, признаются соответствующими требованиям к квалификации и деловой репутации до избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета).[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году в Беларуси на ряду с обязательным и добровольным страхованием вводится третий вид — “вмененное страхование”. Государственным организациям также предоставили возможность заключать договоры добровольного страхования с частными страховщиками, а государственным страховым организациям разрешили размещать средства страховых резервов и собственные средства в частных банках. При этом правительство имеет право установить лимиты на такие размещения и регламентировать его порядок.

В Беларуси ввели «вмененное страхование» и разрешили госорганизациям оформлять страховки у частников