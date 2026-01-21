Минэнерго отчиталось о полном восстановлении теплоснабжения Минска

Опубликовано: 21.01.2026 14:55 , Обновлено: 21.01.2026

Министерство энергетики отчиталось о полном восстановлении теплоснабжения в Минске после масштабной аварии на теплотрассе, которая затронула сразу 5 районов столицы. Согласно заявлению ведомства, ко второй половине дня 21 января, то есть спустя двое суток после повреждения тепломагистрали, аварийные службы завершили все восстановительные работы.

По данным Минэнерго, в работах было задействовано в общей сложности более 200 специалистов, которым пришлось работать в круглосуточном режиме. В результате за два дня они:

заменили повреждённый компенсатор;

провели контроль качества смонтированного узла теплотрассы;

вновь заполнили водой систему.

В частности, вчера вечером сверщики вмонтировали новый элемент на место поврежденного участка тепловой магистрали.

А уже сегодня днём специалисты “Минскэнерго” проводили настройку температурных и гидравлических параметров системы теплоснабжения, чтобы убедиться в том, что магистраль после аварийного ремонта работает стабильно и эффективно.

“Система теплоснабжения функционирует в штатном режиме. Гидравлические и температурные параметры соответствуют установленным нормативам, обеспечена стабильная подача тепла”, - отчитались в министерстве.

Напомним, что столичные микрорайоны, пострадавшие в результате аварии на тепловой магистрали №41, начали переводить на резервные источники тепла сразу после инцидента, то есть жителей без тепла не оставили. Тогда же начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Андрей Садовский озвучил предварительную версию произошедшего.

В мэрии Минска назвали причину прорыва и перевели дома на резервные источники. Когда вернут тепло?