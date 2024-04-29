Минэнерго Беларуси объявило "режим технологической тишины" с 1 по 14 мая. Что это значит?

Опубликовано: 29.04.2024 14:21 , Обновлено: 29.04.2024

Министерство энергетики Беларуси сообщило, что в период с 1 по 14 мая в стране будет действовать "режим технологической тишины", а оперативно-ремонтный персонал энергетиков будет нести круглосуточное дежурство.

Все дело в майских праздниках. В ведомстве пообещали в первой половине мая принять “дополнительные меры для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей”.

Так, во всех регионах Беларуси запланировали внеплановые осмотры электросетей и трансформаторных подстанций. Особое внимание - электрооборудованию на площадках, где проведут праздничные мероприятия, а также электроснабжению объектов социальной сферы.

В то же время, отметили в Telegram-канале Минэнерго, плановые работы и переключения в электроустановках, в том числе земляные работы около питающих линий, временно приостановят. Это и будет тем самым “режимом технологической тишины”.

Также в министерстве рассказали, что накануне праздников в энергоснабжающих организациях проверили оснащенность аварийных бригад необходимым для работы инвентарем, средствами защиты и спецтехникой.

Ранее Telegraf.news рассказывал о последствиях непогоды 22 апреля на Гродненщине. По данным энергетиков, из-за мокрого снега и сильного ветра, порывы которого достигали 72 км/ч, без электроснабжения остались десятки населенных пунктов.

На Гродненщине из-за снега без света остались более 50 населённых пунктов