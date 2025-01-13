Минчанке запретили примерить в магазине нижнее бельё, сославшись на закон. В МАРТ заявили, что такого закона нет

Опубликовано: 13.01.2025 16:11 , Обновлено: 25.04.2025

Жительница Минска пожаловалась в соцсетях на магазин, где ей не разрешили примерить нижнее белье перед покупкой. Продавцы сослались на «действующее законодательство» и правила гигиены. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) дало разъяснение по этому вопросу.

Как рассказали в ведомстве, законодательство Беларуси не запрещает примерку нижнего белья, чулочно-носочных изделий и любой другой одежды. Порядок и условия примерки также не прописаны в законах.

При этом в МАРТ пояснили, что магазины вправе сами устанавливать правила продажи товаров, в том числе и ограничения на примерку нательного белья. В то же время, согласно закону «О защите прав потребителей», продавец обязан «оказывать содействие потребителю в свободном выборе товара». Кроме того, Совмин дополнительно обязал магазины обеспечивать покупателям условия для примерки одежды, головных уборов, обуви и меховых изделий.

Чтобы избежать конфликтов, МАРТ порекомендовал магазинам утверждать правила примерки внутренним документом и заранее информировать об этом покупателей «в доступной форме», [link href=“https://minsknews.by/ne-dali-primerit-nizhnee-bele-v-mart-prokommentirovali-skandalnyj-sluchaj-iz-soczsetej/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] госагентство «Минск-Новости».

Ранее Telegraf.news писал, что белорусы могут пожаловаться на дорогие картошку и капусту в министерство.

В МАРТ предложили белорусам жаловаться на дорогие картошку и капусту. По каким телефонами звонить?