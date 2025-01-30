Минчанка пожаловалась на недостаточно горячую воду в квартире - чиновники признали виновными соседей

Опубликовано: 30.01.2025 17:18 , Обновлено: 30.01.2025

Минчанка на приеме у председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева пожаловалась на постоянно низкую температуру горячей воды в квартире. В администрации Московского района столицы признали виновными в этом соседей.

По словам минчанки, проживающей в доме по улице Голубева, днем замеры горячей воды показывали +35-38°С. Причиной этого замглавы администрации Московского района Сергей Рубанов назвал незаконную перепланировку в санузле одной из квартир по стояку.

Хозяев этой квартиры обязали вернуть инженерные системы в первоначальный вид, [link href=“https://minsknews.by/privatizacziya-i-blagoustrojstvo-s-kakimi-voprosami-obrashhalis-minchane-k-v-kuharevu/?utm_source=realt.by&utm_campaign=news-article-42101” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] госагентство “Минск-Новости”.

[info_b]Согласно постановлению Совета министров Беларуси от 30 мая 2003 года № 724 «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения республики», температура горячей воды в кранах квартир белорусов не должна быть ниже +50°С. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Бекета пообещал к концу 2025 года “обеспечить качественной питьевой водой” всех потребителей в стране. Также он рассказал, сколько станций обезжелезивания воды решили построить в этом году.

В Министерстве ЖКХ пообещали обеспечить всех белорусов «качественной питьевой водой» к концу 2025 года