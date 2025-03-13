Минчанка пожаловалась, что в ТЦ выводят на экран фото посетителей с температурой. Так можно?

Опубликовано: 13.03.2025 12:26 , Обновлено: 13.03.2025

В одном из торговых центров Минска установили устройство, которое измеряет температуру посетителей, автоматически фотографирует их и выводит снимки на экран, разделяя людей на категории «normal visitors» (с нормальной температурой) и «abnormal visitors» (с повышенной). Законность и этичность таких действий вызвала вопросы у посетительницы.

Как рассказала Onliner читательница, фотографии людей с повышенной температурой могут оставаться на экране в течение всего дня. Это связано с тем, что людей, посещающих торговые центры в состоянии простуды, гораздо меньше, чем здоровых.

«Вопрос, насколько этично выставлять фото людей без их разрешения? Ведь есть люди, у которых температура 37 как норма, и те, кто вынужден прийти в ТЦ с температурой», — поинтересовалась она.

Фото: onliner.by

Ситуацию изданию прокомментировали в Национальном центре защиты персональных данных. Там пояснили, что автоматическое измерение температуры и фиксация изображений подпадают под обработку специальных персональных данных, поскольку содержат сведения о состоянии здоровья.

«В соответствии со статьёй 8 Закона о защите персональных данных, обработка таких сведений без согласия субъекта запрещена, за исключением случаев, предусмотренных в законе. В описанной ситуации таких исключений нет», — подчеркнули в Центре.

Кроме того, как сообщил источник, организация должна была не только получать согласие посетителей, но и реализовать комплекс мер по защите персональных данных и предупреждению рисков для прав и свобод граждан.

По информации Центра, таких мер, по всей видимости, предпринято не было. В связи с этим они потребовали устранить нарушения.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Национальный центр защиты персональных данных обратился один из белорусов, которого не устроило, что его друзья постоянно отмечают его в комментариях к розыгрышам в Instagram. По словам мужчины, своё согласие он на это не давал. Что было дальше?

Отмечать белорусов в розыгрышах в Instagram — незаконно? НЦЗПД предупредил, что грозит