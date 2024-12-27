Минчанин устроил тайную съемку в квартире бывшей жены. Сколько лет тюрьмы грозит?

Опубликовано: 27.12.2024 15:21 , Обновлено: 27.12.2024

Минчанин решил последить за своей бывшей женой и для этого в ее квартире прикрепил мобильник к люстре. Затем, как сообщили в службе информации прокуратуры Минска, через мессенджеры распространял информацию о частной жизни женщины.

В ведомстве [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/rasprostranil-inform271224/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что незаконной съемкой в квартире экс-супруги 42-летний житель столицы занимался с 1 июля по 1 сентября 2024 года, “действуя из ревности и мести”. Полученную с помощью мобильника информацию о частной жизни женщины он присылал в том числе ее матери.

Как утверждают в прокуратуре, в ходе предварительного расследования свою вину мужчина не признал. “Показал, что летом 2024 года приехал по месту проживания бывшей жены под предлогом общения с сыном и установил свой мобильный телефон с приложением, позволяющим вести видеонаблюдение, на люстру в одной из комнат”, - рассказали в ведомстве.

Таким путем, продолжили там, минчанин хотел показать родственникам и другим людям аморальный, по его мнению, образ жизни экс-супруги.

Уголовное дело направили в суд. Мужчине инкриминируют незаконные сбор и распространение информации о частной жизни других людей без их согласия (статья 203-1 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] (УК) Беларуси). По части 2 этой статьи (умышленное незаконное распространение информации о частной жизни и (или) персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина) грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Пока минчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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