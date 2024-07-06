Минчанин получил штраф 1200 рублей после того, как банкомат "зажевал" две его карты. В чем дело?

Опубликовано: 06.07.2024 15:19 , Обновлено: 06.07.2024

Минчанин однажды вечером решил снять деньги в банкомате на улице Калиновского в столице. Однако аппарат оказался сломан и "зажевал" две карточки мужчины. Что было дальше, рассказали в прокуратуре Первомайского района Минска.

По информации правоохранителей, 40-летний минчанин в тот вечер был пьян. После того, как банкомат не вернул мужчине его карточки, он разозлился и три раза ударил по аппарату, тем самым повредив его. Причиненный ущерб оценили в 335 рублей.

Минчанина нашли и завели на него уголовное дело за хулиганство. Как сообщили в прокуратуре, свою вину он признал полностью и раскаялся в совершенном правонарушении.

Мужчина работает водителем на частном предприятии, к уголовной ответственности до этого его не привлекали, у минчанина есть малолетний ребенок, рассказала старший помощник прокурора Первомайского района Инна Зубко.

Вероятно, суд посчитал это смягчающими обстоятельствами. В итоге мужчине на основании ч. 1 ст. 339 (“Хулиганство”) УК Беларуси назначили наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин ( 1200 рублей), передало агентство «Минск-Новости».

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