Минчане стали чаще отказываться от крепкого алкоголя

Опубликовано: 30.10.2025 14:53 , Обновлено: 30.10.2025

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич сообщил об изменении питьевых привычек жителей столицы. (Информации о гостях города не приводится).

«Меняется структура и культура потребления алкоголя в городе Минске. И эта структура идет в сторону уменьшения потребления крепкого алкоголя и увеличения потребления слабоалкогольных напитков. Но она еще достаточно далека от тех критериев, которые считаются безопасными», — заявил чиновник.

По его словам, однако, есть и положительная тенденция. В Минске сократилось количество людей с алкогольной зависимостью, состоящих на диспансерном наблюдении. Также уменьшилось число несовершеннолетних, находящихся под профилактическим и диспансерным наблюдением.

«За 10 лет это количество уменьшилось практически в два раза», — рассказал Юрий Горбич.

Ранее Telegraf.news писал, что вопрос о том, какая нация пьёт больше, всегда был предметом споров и основой для стереотипов. Естественно, соседи любят сравнить: «А что там у них?». Мы не исключение. Белстат недавно обновил данные по потреблению алкоголя в Беларуси. Редакция Telegraf.news решила сравнить цифры с соседями.

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