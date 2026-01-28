Минчане массово пожаловались на лопнувшие батареи отопления - больше 200 заявок за сутки

🎥 Видео

Опубликовано: 28.01.2026 09:23 , Обновлено: 28.01.2026

Столичное ЖКХ столкнулось с потоком жалоб на лопнувшие батареи отопления после сильных морозов. По информации агентства «Минск-Новости», к вечеру 27 января коммунальных службы получили более 200 заявок на течи и прорывы труб системы отопления в подъездах и вспомогательных помещениях жилых домов.

Проблемы, в частности, возникли в нескольких многоэтажках во Фрунзенском и Московском районах. Жильцы этих домов пожаловались на потоп в подъездах не только в коммунальные и аварийные службы, но и в соцсети, поэтому о проблеме стало известно широкой общественности.

Так, по словам автора одного из роликов, разобраться с лопнувшей батареей отопления в одном из подъездов дома по улице Маяковского, 154 помогли только сотрудники МЧС.

“Аварийка не ехала, топило подъезд 2 часа и скорая не могла зайти на вызов к человеку, которому нужна была помощь”, - объяснил автор ролика, почему решением их коммунальной проблемы занялись спасатели.

Похожую картину можно было вчера наблюдать и в одном из подъездов дома №44 по улице Якубовского, и в доме по улице П. Панченко, 62. Там из-за лопнувших радиаторов на лестничных клетках по несколько часов лились водопады горячей воды. Далеко не везде аварийным службам удавалось оперативно устранить проблему, в том числе из-за большого количества заявок.

По данным “Минск-Новости”, к вечеру из двух сотен заявок со схожей проблемой закрыть удалось не более 65%, остальные всё ещё оставались в работе, а жильцы дожидались “принятия мер реагирования”.

В отдельных случаях лопнувшие батареи отопления привели к каскаду проблем. Так, жильцы дома по улице Одинцова, 107 из-за прорыва батареи с горячей водой на 8-м этаже остались не только без тепло, но и без света.

Утешением для минчан, хоть и слабым, может служить разве то, что прорывы в системе отопления произошли аккурат в период потепления. Впрочем, прогнозы синоптиков говорят, что он очень скоро закончится, так что аварийным службам точно следует поторопиться с ремонтом - уже в четверг должно начаться ультраполярное вторжение, которое придёт в Беларусь на смену нынешнему циклону «Леони».

До -25°С. Белорусам приготовиться к ультраполярному вторжению