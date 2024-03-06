Минчанам запретили отдыхать на берегу Свислочи. Но только в одном парке

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Опубликовано: 06.03.2024 12:09 , Обновлено: 11.03.2024

Минский городской исполнительный комитет ввёл ограничения на активности на территории одного из парков города. Оказалось, что на правом крутом берегу старицы реки Свислочь располагается редкий биотоп, которому решили придать природоохранный статус.

Согласно решению Мингорисполкома №617, официально опубликованному на Национальном правовом интернет-портале 5 марта, редкий биотоп передали под охрану администрации Заводского района города. Речь о старовозрастной дубраве с липой, кленом и ясенем, которые растут в оврагах и на крутых склонах на юго-восточной окраине парка Красная Слобода. Общая площадь участка составляет почти 2,7 гектара.

Согласно документу, районная администрация обязана будет обеспечить соблюдение “специального природоохранного режима” на территории, занятой редким биотопом. Раз в 5 лет местные власти должны проводить его обследование и отчитываться о ситуации Минскому городскому комитету природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Что запретили делать в парке Красная Слобода?

В обозначенных границах редкого биотопа, согласно решению городских властей, вводится запрет на некоторые действия, Так, запретили:

вырывать растения (для работ по сохранению популяций редких и охраняемых видов дикорастущих растений и работ по борьбе с распространением инвазивных видов растений сделали исключение);

заниматься заготовкой древесного сока, дикорастущих растений или их частей, мха;

собирать опавшие листья;

проводить культурно-оздоровительные, туристические, рекреационные или спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия;

устраивать места отдыха и размещать палаточные городки;

возводить вольеры;

применять химические средства защиты растений, удобрения;

проводить работы, связанные с изменением рельефа и существующего гидрологического режима (за исключением работ по его восстановлению);

передвигаться и парковать механические транспортные средства, а также самоходные машины за пределами дорог общего пользования и специально оборудованных мест.

Само решение вступает в силу с 6 марта 2024 года.

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