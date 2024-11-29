Минчанам предложили бесплатно покататься на коньках. Когда?

Опубликовано: 29.11.2024 13:09 , Обновлено: 29.11.2024

Мобильный оператор life:) предложил минчанам и гостям столицы бесплатно покататься на коньках. Но только один день - 3 декабря (это вторник). Узнали, что еще пообещали в придачу к бесплатному катанию.

Такую акцию компания [link href=“https://life.com.by/notice/news/birthday-skating” target=“_blank” rel=“noopener”] решила [/link] сделать к своему дню рождения (отмечают 16-летие). В частности, бесплатно попробовать себя на коньках можно будет на открытом катке по адресу проспект Победителей, 4А (возле Дворца спорта).

Кроме, конечно же, самого катания пообещали бесплатную аренду коньков, горячие напитки, памятные подарки и еще “волшебную атмосферу”, которую собираются создать в том числе с помощью фотозоны.

“На территории катка каждый сможет угоститься горячим напитком и сделать яркие фотографии, а количество гостей на льду будет регулироваться вместимостью площадки”, - рассказали организаторы.

Бесплатные сеансы, по информации life:), будут с 19:00 до 22:45. Вот конкретное расписание:

19:00 — 19:45,

20:00 — 20:45,

21:00 — 21:45,

22:00 — 22:45.

Вход по живой очереди. В компании предупредили, что нужно прийти за 30 минут до начала сеанса, чтобы успеть получить билет, коньки и переодеться.

Ранее Telegraf.news писал, что мобильные операторы Беларуси объявили “долгожданную распродажу” по случаю той самой “черной пятницы”. Так, с 28 ноября по 2 декабря в салонах связи и интернет-магазинах можно приобрести гаджеты и аксессуары со скидкой до 90%. Более того, одна из компаний и вовсе предложила два смартфона по цене одного.

Скидки до 90%. Мобильные операторы Беларуси объявили «долгожданную распродажу». Где купить 2 смартфона по цене 1-го?