Минчан предупредили о полетах вертолета МЧС по вечерам и ночам. Для чего?

Опубликовано: 10.03.2025 19:17 , Обновлено: 10.03.2025

Госпредприятие "Минскэнерго" предупредило жителей столицы о полетах вертолета МЧС по вечерам и ночам "в ближайшее время". В организации рассказали, для чего он будет летать.

Так, вертолет займется аэросъемкой тепловых сетей Минска. В “Минскэнерго” рассказали, что эти облеты «Минские тепловые сети» организуют ежегодно в конце отопительного сезона, чтобы найти “тепловые аномалии” в местах подземного прохождения теплотрасс.

“Это позволяет определить места повреждения трубопроводов и их тепловой изоляции, возможных затоплений тепловых камер и каналов и других неисправностей тепловой сети”, - объяснили на предприятии.

Там [link href=“https://t.me/minskenergo/9083” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что съемку проведут на высоте 500-600 метров. Вечернее и ночное время полетов объяснили тем, что большое число трубопроводов проложено через оживленные городские трассы, и при движении машин там найти “тепловые аномалии” невозможно.

Пока составляют график облетов Минска. В “Минскэнерго” попросили жителей столицы с пониманием отнестись к этим мероприятиям.

Ранее Telegraf.news писал, что минчане пожаловались на запах гари в воздухе и едва заметный смог. В МЧС назвали причину. Как сообщили в Белгидромете, в Минске действительно повышено содержание в воздухе пыли.

Минчане пожаловались на запах гари в воздухе. В МЧС назвали причину