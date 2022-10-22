Минчан позвали на "космический субботник" и к Филину Савелию

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Опубликовано: 22.10.2022 10:28 , Обновлено: 22.10.2022

В Минске службы ЖКХ всеми силами страются привлечь жителей столицы поучаствовать в уборке листьев и территорий. В ход пошли самые неожиданные методы.

Так, танцующий Филин Савелий зазывает на субботник в Советскиом районе Минска на бульваре Мулявина у домов 3 и 5.

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А в районе улицы Матусевича минчанам предлагают “космические призы” по итогам “космического субботника”. Чтобы участники получше окунулись в атмосферу “космоса”, на мусорные ящики там наклеили звёзды и ракеты.

В ЖКХ это назвали “креативным подходом”.

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Ранее Телеграф сообщил, что в минском ЖКХ рассказали, сколько килограм выдержит стандартный балкон перед тем, как обвалиться от перегрузки. Оказывается, не так много.

Сколько килограмм выдержит стандартный балкон в Беларуси? В ЖКХ рассказали