Сколько килограмм выдержит стандартный балкон в Беларуси? В ЖКХ рассказали

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Опубликовано: 10.10.2022 14:05 , Обновлено: 10.10.2022

В минском ЖКХ рассказали, сколько килограм выдержит стандартный балкон перед тем, как обвалиться от перегрузки. Оказывается, не так много.

В панельном или кирпичном доме балкон (не путайте с лоджиями), может выдержать всего 1,2 тонны веса. При этом на квадратный метр нагрузка не должна превышать 306 кг.

Если вы надумаете застеклить свой балкон, то нагрузка в среднем увеличится на 100-200 килограм. А если захотите ещё и кирпичную кладку выложить вместо щитов и решеток-перил под оконными рамами, то нагрузка вырастет куда больше (ведь вес только одного силикатного кирпича где-то около 3 кг).

Также стоит учитывать вес мебели на балконе и людей, которые одновременно могут там находиться,, [link href=“https://t.me/minsknews_by/22315” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] агентство “Минск-Новости”. Ну и не забывайте, что состояние балконов может быть далеко от стандартного, если его давно не ремонтировали.

Ранее Телеграф сообщил, что почти все, у кого есть балкон, хранят на нем хотя бы какие-то продукты: от закаток до вынесенного в кастрюле борща. Почему не в холодильнике? Например, не вмещается или жаль места. И, хотя сумки с продуктами сегодня можно увидеть только на окнах общежитий, многие все равно подвергают себя неоправданным рискам, вынося еду на балкон.

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