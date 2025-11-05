Минчан попросили не паниковать из-за зелёной воды в кранах

Опубликовано: 05.11.2025 09:59 , Обновлено: 05.11.2025

"Не стоит паниковать — всё под контролем!" - с таким призывом обратилась к жителям белорусской столицы пресс-служба предприятия "Минскэнерго", которая отвечает за тепло- и электроснабжение Минска и Минской области. Поводом для беспокойства может стать вода зелёного цвета, которая может пойти из-под кранов минчан.

На предприятии предупредили, что вода в кране может изменить свой цвет на зеленоватый из-за флуоресцеина - красителя, который специально будут добавлять в воду, которая идёт по трубопроводам теплосетей. Этот краситель Минские теплосети начнут использовать с 11 ноября 2025 года и вплоть до конца отопительного сезона в Ленинском, Заводском, Советском и Первомайском районах столицы.

[inf]Проверить, попадает ли ваш дом в этом году в зону применения флуоресцеина, можно по ссылке.[/inf]

Данный краситель позволяет специалистам оперативно обнаруживать протечки, а также факты несанкционированного использования теплоносителя, а также проверять герметичность водонагревателей.

Флуоресцеин — порошок красного или красно-кирпичного цвета. При растворении в воде даёт насыщенную зёленую флуоресценцию. У него нет запаха и он считается безопасным для здоровья человека. Его используют не только для определения утечки воды в теплосетях, но и для подкрашивания лечебных солей, моющих средств, мыла, покраски морских опознавательных знаков, а также в качестве индикатора в геологоразведочных работах.

Несмотря на то, что в “Минскэнерго” заявили об “абсолютной безопасности” флуоресцеина (краситель официально одобрен Санэпиднадзором и разрешен к применению), пить “зеленоватую” воду и использовать её для приготовления еды не рекомендуется. Сам краситель добавляют исключительно в воду, идущую по системам отопления, а попадание её в систему водоснабжения говорит об аварии на каком-то участке трубопровода.

Об этом, равно как и о любой утечке зелёного оттенка следует сообщать энергетикам

[inf]Контактные телефоны городской диспетчерской службы: 298-27-47; 298-27-27; 298-27-37.[/inf]

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