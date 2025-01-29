Милиция устроила белорусам массовую рассылку. Что потребовала от родителей?

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Опубликовано: 29.01.2025 14:56 , Обновлено: 29.01.2025

Белорусская милиция устроила очередную массовую рассылку информационных СМС. Об этом редакции Telegraf.news сообщили читатели портала, поделившись скриншотами сообщений, пришедших на телефон. Посмотрели, что потребовало ведомство на этот раз.

Судя по тексту сообщения, СМС рассылает белорусская милиция, хотя сайта guvd.gov.by, указанного в качестве отправителя, официально не существует (управления внутренних дел белорусских городов “базируются” на официальном сайте МВД - mvd.gov.by). Однако, как признались читатели Telegraf.news , и раньше от этого отправителя приходили похожие сообщения, например, предупреждали об ответственности за сбыт наркотиков.

Новость Телеграф

На этот раз милиция предупредила родителей о том, что их дети “могут быть вовлечены в преступную деятельность”. Какую именно - на этот раз в милиции не уточнили, однако, категорично потребовали от получателей “контролировать досуг своих детей”.

Как правило, подобные СМС массово рассылают в преддверии школьных каникул, причём не ясно, по какому принципу выбираются получатели СМС и как милиция вычисляет среди них белорусов, у которых точно есть дети.

Фото читателя Telegraf.news

Ранее Telegraf.news рассказал, что подобную массовую рассылку в прошлом устраивали и другие белорусские ведомства, например, МЧС, ОСВОД и даже Минэнерго.

МВД и Минэнерго стали рассылать белорусам СМС. Что хотят?