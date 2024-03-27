Милиция призвала белорусов бросать трубку и сообщать о звонках из-за границы. Зачем?

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Опубликовано: 27.03.2024 10:44 , Обновлено: 27.03.2024

В УВД Минского облисполкома объяснили, почему стоит насторожиться, если вам звонят с иностранного номера, и рассказали, когда стоит прекратить разговор и сообщить о нем в милицию.

Дело в том, что с иностранных номеров, особенно в мессенджерах, чаще всего звонят мошенники. В милиции предупредили, что схемы связаны с предложениями заработать внушительные суммы на биржах, ставках и казино. Также популярными у телефонных аферистов являются схемы со звонками о пострадавших родственниках, которым “срочно нужны деньги”, либо звонки “специалистов”, которые предлагают «задекларировать ваши сбережения, чтобы избежать уголовной ответственности».

“Преступники, как правило, звонят днем в будние дни. Они могут работать по разным схемам. Насторожитесь, если вам звонят посредством мессенджера или с иностранного номера, передают трубку «сотруднику правоохранительных органов или сотруднику банка», отправляют фото документов «для убедительности», — рассказал участковый инспектор милиции Молодечненского РОВД Андрей Селявко.

В милиции призвали не следовать инструкциям позвонивших людей, которые настаивают на непрерывном общении, просят перевести деньги или передать их курьеру.

Также ни в коем случае нельзя сообщать неизвестным персональные данные и совершать какие-либо действия на смартфоне по просьбе посторонних, особенно если они касаются ваших денег.

Сотрудники порекомендовали покупать товары только в проверенных магазинах и избегать покупок в соцсетях и мессенджерах, особенно в тех, где требуют частичную или стопроцентную предоплату.

В милиции напомнили, что даже большое количество хвалебных отзывов не может быть гарантией надёжности магазина, т.к. сам магазин может быть делом рук мошенников.

“Не стоит брать на веру звонки, в которых вам сообщают по телефону о попавшем в беду родственнике. В таких случаях следует сразу прекратить разговор и перезвонить родным, чтобы убедиться, что с ними всё в порядке. Если информация окажется ложной, нужно сообщить об этом звонке в милицию” — рассказал инспектор и напомнил, что оформлять кредиты по просьбе третьих лиц или переходите по ссылкам незнакомцев также нельзя.

Действия мошенников в УК РБ квалифицируются статьей 209 и предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом.

Ранее Telegraf.news писал о том, почему не стоит разговаривать с мошенниками даже в шутку.

В МВД объяснили белорусам, почему не нужно говорить с мошенниками даже в шутку