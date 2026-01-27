Милиция пригрозила родителям штрафом в 180 рублей, если ребёнка на улице заметят с этим устройством

Опубликовано: 27.01.2026 15:17 , Обновлено: 27.01.2026

Милиция пригрозила родителям несовершеннолетних штрафом в 4 базовых (что сейчас равнозначно 180 рублям), если их ребёнка заметят на улице с одним популярным нынче устройством.

Как пояснил участковый инспектор Октябрьского РОВД Могилёва Константин Силич, “заработать” такое административное наказание родители подростков могут в случае, если их несовершеннолетний сын или дочка будет парить вейпом на улице, в торговом центре или любом другом общественном месте.

“Закон прямо запрещает использование никотиносодержащей продукции лицами до 18 лет”, - напомнил участковый о том, что в данном случае вейпы, с точки зрения законодателей, приравнены к сигаретам.

Если с вейпом милиционеры заметят подростка старше 16 лет, штраф могут выписать ему самому, за действия подростка младшего возраста придётся отвечать его законным представителям - родителям или опекунам.

Кроме того, в милиции напомнили о том, что штраф схлопотать могут и те, кто продаст несовершеннолетним вейп и жидкости к нему. В этом случае продавцам грозит даже более суровое наказание - штраф до 20 базовых величин (то есть до 900 рублей), а юрлиц за незаконную торговлю такими девайсами могут оштрафовать и вовсе на 50 базовых (2250 рублей).

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что в белорусском парламенте готовится настоящий переворот на рынке электронных сигарет. Власти готовят масштабную реформу, которая изменит правила для производителей, продавцов и любителей «попарить». Что же ждет белорусов и почему депутаты решили покрутить гайки именно сейчас?

В парламенте готовят законопроект, который полностью поменяет торговлю вейпами в Беларуси