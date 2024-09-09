Милиция предупредила об увеличении патрулей на улицах Минска. Где и когда пообещали установить КПП?

Опубликовано: 09.09.2024 11:55 , Обновлено: 09.09.2024

В ГУВД Мингорисполкома 9 сентября заявили о переводе столичной милиции на усиленный режим работы. Там пообещали отправить на городские улицы большее, чем обычно, количество нарядов милиции, а в отдельных точка города и вовсе установить контрольно-пропускные пункты (КПП). Всё из-за праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города, который белорусская столица планирует отмечать в грядущие выходные.

Как пояснилив столичной милиции, патрулирование улиц планируют усилить в местах отдыха граждан. Несмотря на то, что отдельные акции и мероприятия, приуроченные к праздничному дню, стартуют уже в понедельник, 9 сентября, основные мероприятия намечены на субботу, 14 сентября.

[info_b]С планом основных праздничных мероприятий, посвященных Дню города, можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома по ссылке.[/info_b]

В связи с этим часть города решили оградить и организовать проход через специальные КПП. Так, они появятся на площадке у Дворца спорта и в зеленой зоне в районе проспекта Победителей и Машерова. С 7:00 утра субботы попасть туда можно будет только через один из восьми КПП. Ещё шесть КПП будут установлены в Верхнем городе.

Также под контроль пообещали взять все районные мероприятия, которые намечены на 14 городских площадках.

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Как ив прошлом году, на КПП для четырёх категорий белорусов пообещали организовать отдельный проход, вне основной очереди. Этим гражданам можно ориентироваться на яркие оранжевые тенты:

участники Великой Отечественной войны,

инвалиды,

беременные женщины,

граждане с маленькими детьми.

Так выглядят КПП для отдельных категорий граждан

Отметим, что пропускать через отдельные КПП желающих попасть на праздник будут по тем же правилам, что и в порядке общей очереди. Там также будут проводить личный досмотр, выявляя нетрезвых граждан, которых на массовые гулянья не допустят, и проверять вещи, не позволяя проносить запрещённые предметы.

Дополнительно ГАИ планирует ограничить движение транспорта рядом с праздничными локациями, однако, схемы перекрытых улиц ведомство пока не уточняло.