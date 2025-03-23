Милиция предупредила "несознательных" белорусов о "посевных" штрафах до 2100 рублей

Опубликовано: 23.03.2025 11:04 , Обновлено: 23.03.2025

В милиции Гродно обратились к белорусам с просьбой не проявлять "несознательность" с началом весенних полевых работ. Там предупредили, что в некоторых случаях на нее может грозить штраф от от 10 до 50 базовых величин (420-2100 рублей).

Речь идёт о хищении и использовании окрашенного топлива, которое поставляется для посевной. Участковый инспектор милиции Ленинского РОВД майор милиции Алексей Лукашик напомнил, что в Беларуси стартовала весенняя кампания полевых работ.

“Обычно они начинаются с внесения удобрений. На поля выходит сельскохозяйственная техника. Практика показывает, что у некоторых несознательных механизаторов и водителей возникает соблазн хищения горюче-смазочных материалов”, - пожаловался участковый.

И сразу напомнил, что такие действия квалифицируюися по статьей 13.23 КоАП «Незаконное обращение нефтяного жидкого топлива в Республике Беларусь”. Причем речь идёт не только о самом хищении, но и приобретении и хранении, не говоря уже об использовании или перепродаже .

Ранее Telegraf.news писал, что МВД Беларуси в четверг, 20 марта, объявило о начале профилактических мероприятий, направленных главным образом на предупреждение травматизма на железной дороге. В их рамках в течение ближайших 6 дней милиция планирует “отработать” вместе с сотрудниками Белорусской железной дороги (БелЖД) станции, а также остановочные пункты и перегоны.

Милиция объявила рейды по ж/д станциям. Кого из белорусов пообещала «изымать» с остановок в течение 6 дней?