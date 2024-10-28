Милиция попросила белорусов изменить настройки телефонов у родителей-пенсионеров. Что сказали запретить?

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Опубликовано: 28.10.2024 10:46 , Обновлено: 28.10.2024

Столичная милиция призвала белорусов изменить некоторые настройки в телефонах родителей-пенсионеров. По словам специалистов, несколько простых действий могут помочь защитить пожилых родственников от кибермошенников.

“Пенсионеры — наиболее уязвимая категория людей, с которыми избыточное доверие играет злую шутку. Они слушают “красноречивые речи” аферистов и теряют свои сбережения”, отметили в Telegram-канале “Милиция Минска” и дали рекомендации, как обезопасить своих пожилых родственников.

Для этого правоохранители призвали белорусов рассказывать пенсионерам о том, к каким популярным схемам мошенничества чаще всего прибегают сегодня злоумышленники, чтобы выманить деньги деньги доверчивых граждан. Также в милиции рекомендовали сделать несколько практических шагов, которые могут вовремя предостеречь пенсионеров от уловок мошенников,а именно:

составить план ответов в случае звонков от аферистов и разместить его рядом с телефоном пожилого человека;

изменить настройки телефона пенсионера, запретив установку приложений из неизвестных источников;

ограничить на телефоне входящие звонки с незнакомых номеров;

проинструктировать пожилого человека о том, чтобы он незамедлительно обращался в милицию по телефону 102, если ему позвонят с подозрительной просьбой или требованием.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с начала этого года широко распространилась мошенническая схема, в рамках которой преступнкии начали звонить гражданам под видом работников ФСЗН с предложением «услуг по обновлению мобильного приложения» Министерства труда и социальной защиты. Злоумышленники угрожали невыплатой пенсий тем, кто не «обновит» приложение.

Минтруда Беларуси предупредило пенсионеров о новой мошеннической схеме. Как не попасться?