Милиция пообещала круглосуточно охранять гостиницы Витебска. В чем дело?

Опубликовано: 27.06.2024 12:51 , Обновлено: 27.06.2024

Личный состав Витебского гарнизона и приданных сил перевели на усиленную службу до 28 июня, милиция пообещала охранять круглосуточно гостиницы областного центра.

Дополнительные меры по охране общественного порядка МВД приняло в связи с проведением XI Форума регионов Беларуси и России, который проходит с 26 по 28 июня на Витебщине. Для координации работы правоохранителей организовали оперативно-ситуационный штаб.

“Объекты, связанные с проведением мероприятий, места проживания гостей взяты под круглосуточную охрану”, - сообщили в Telegram-канале “МВД Беларуси”. Также создали мобильные группы быстрого реагирования.

Скриншот: Telegram-канал "МВД Беларуси"

Сотрудники Госавтоинспекции в свою очередь обследовали маршруты движения участников форума. А допуск зрителей на концерты события - только после личного досмотра на пунктах пропуска, отметили в МВД.

Там дополнили, что милиция и внутренние войска “ориентированы на незамедлительное реагирование и пресечение любых нарушений законодательства”.

Проведение форума затронуло, кстати, работу водителей маршруток. Так, Telegraf.news сообщал, что в Витебске ужесточили требования к перевозчикам и пригрозили им штрафами, в том числе за несоответствующий внешний вид.

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