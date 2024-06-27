Милиция пообещала круглосуточно охранять гостиницы Витебска. В чем дело?
Личный состав Витебского гарнизона и приданных сил перевели на усиленную службу до 28 июня, милиция пообещала охранять круглосуточно гостиницы областного центра.
Дополнительные меры по охране общественного порядка МВД приняло в связи с проведением XI Форума регионов Беларуси и России, который проходит с 26 по 28 июня на Витебщине. Для координации работы правоохранителей организовали оперативно-ситуационный штаб.
“Объекты, связанные с проведением мероприятий, места проживания гостей взяты под круглосуточную охрану”, - сообщили в Telegram-канале “МВД Беларуси”. Также создали мобильные группы быстрого реагирования.
Сотрудники Госавтоинспекции в свою очередь обследовали маршруты движения участников форума. А допуск зрителей на концерты события - только после личного досмотра на пунктах пропуска, отметили в МВД.
Там дополнили, что милиция и внутренние войска “ориентированы на незамедлительное реагирование и пресечение любых нарушений законодательства”.
Проведение форума затронуло, кстати, работу водителей маршруток. Так, Telegraf.news сообщал, что в Витебске ужесточили требования к перевозчикам и пригрозили им штрафами, в том числе за несоответствующий внешний вид.
«Домашнюю одежду исключить» — В Витебске водителям маршруток пригрозили штрафами за нарушение дресс-кода