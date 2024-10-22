Милиция объявила спецмероприятие в Слонимском районе и пошла по домам, дискотекам и кино. Кто в центре внимания?

Опубликовано: 22.10.2024 15:22 , Обновлено: 22.10.2024

Гродненская милиция объявила специальное комплексное мероприятие "Подросток", которое запланировали провести с 21 по 28 октября в Слонимском районе. Так, правоохранители отправились в дома, общежития, кино и дискотеки, где несовершеннолетние проводят больше всего времени. Целью подобного спецкомплекса назвали профилактику преступлений в подростковой среде.

В УВД Гродненского облисполкома отметили, что во время подобных визитов перед милиционерами стоит цель “усилить воздействие” на несовершеннолетних, которые склонны к совершению “противоправных поступков”. Не менее важным является проведение широкомасштабной информационно-профилактической кампании, а также “устранение причин и условий”, способствующих возникновению “негативных явлений в подростковой среде”.

Учитывая данное обстоятельство, сотрудники ИДН Слонимского РОВД совместно с работниками других служб отправились в школы, дома и места массового отдыха (такие как дискотеки и кинотеатры), чтобы “выявить и пресечь” факты совершения противоправных поступков со стороны несовершеннолетних. Также в УВД предупредили, что без внимания не останутся учебные заведения и общежития, где милиционеры изучат “организацию работы по обеспечению подросткового досуга”.

“Данные меры профилактики позволят выявить, проанализировать и устранить причины и условия, способствующие совершению несовершеннолетними преступлений и административных правонарушений, провести оздоровление в подростковой среде, так как противоправные поступки лучше упредить, нежели в последующем расплачиваться за их совершение”, — подчеркнули в УВД Гродненского облисполкома.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве внутренних дел сообщили об инциденте, который произошёл накануне в Ивацевичском районе на Брестчине. В отделение позвонила 60-летняя пенсионерка, которая пожаловалась, что сын избивает её сестру. Милиционеры тут же выехали на помощь, однако пьяный дебошир завёл бензопилу и направился в их сторону.

Под Ивацевичами 31-летний парень набросился на милиционеров с бензопилой. Что было дальше?