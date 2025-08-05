Милиция объявила о старте «отработки», пообещав изымать «праздно гуляющих» белорусов

Опубликовано: 05.08.2025 15:58 , Обновлено: 05.08.2025

Милиция объявила масштабную "отработку" по всей Беларуси, в которой решили задействовать не только сотрудников органов внутренних дел, но и членов добровольных дружин, а также железнодорожников. Поводом для профилактического мероприятия стали участившиеся случаи однотипных правонарушений, которые создают серьёзную угрозу безопасному движению поездов.

Речь о таких “детских шалостях”, как бросание камушков в проезжающие поезда, подкладывание на рельсы посторонних предметов и повреждения путевых объектов. Их частота традиционно возрастает летом, когда школьники уходят на каникулы.

[inf]По данным МВД, за первые полгода 2025-го уже было зарегистрировано 18 подобных случаев (несовершеннолетние фигурировали в 11 из них):

6 инцидентов с разбитием стёкол в подвижном составе,

11 фактов наложения посторонних предметов на рельсы,

1 случай повреждения средств сигнализации, централизации и блокировки.[/inf]

В целях профилактики подобных нарушений милиция с 4 по 17 августа объявила “отработку” железной дороги, пообещав “изымать праздно гуляющих там, в том числе несовершеннолетних”.

В МВД также напомнили о суровом наказании, которое может грозить за подобные “шалости”. Так, за подкладывание на пути посторонних предметов могут привлечь по статье 18.2 КоАП:

за сам факт подкладывания предметов, которые теоретически могут вызвать нарушение движения железнодорожного транспорта, – штраф от 2 до 10 базовых величин (то есть до 420 рублей);

если же это приведёт к повреждению железнодорожных путей или других путевых объектов — штрафа от 20 до 50 базовых величин (то есть до 2 100 рублей).

Если же в подобных действиях усмотрят признаки хулиганства, дело могут переквалифицировать в уголовное, что может грозить тюремным заключением до 10 лет .

Такое суровое потенциальное наказание для хулиганов начальник управления общественной безопасности на объектах транспорта МВД Геннадий Ворсо объяснил возможными серьёзными последствиями подобных “шалостей”. Далеко не все осознают, что привести к крушению поезда может даже небольшой камень, оказавшийся на путях. А как показывает практика этого года, некоторые не ограничиваются такими мелкими “препятствиями”.

Так, в одном из случаев минские школьники положили на рельсы между станциями Минск-Восточный и Степянка пластиковые канализационные трубы, в другом случае, произошедшем на перегоне Заднепровская - Луполово в Могилевском районе пути перегородили камнями и ветками.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в случаях, если дети, совершившие правонарушения, ещё не достигли возраста административной либо уголовной ответственности, отвечать будут родителям. Более того, как это было в недавнем случае в деревне Красновка, где два 13-летних мальчика “развлекались” тем, что раскладывали камни на железнодорожном полотне, в отношении родителей провинившихся подростков могут инициировать проверку и привлечь ещё и по статье 10.3 КоАП — за невыполнение обязанностей по воспитанию детей их могут дополнительно оштрафовать ещё на 10 базовых (до 420 рублей).

МВД предупредило белорусов о 10 годах тюрьмы за «детскую шалость»