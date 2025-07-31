МВД предупредило белорусов о 10 годах тюрьмы за "детскую шалость"

Опубликовано: 31.07.2025 15:27 , Обновлено: 31.07.2025

Министерство внутренних дел (МВД) предупредило белорусов об уголовной ответственности, которая может грозить за "детскую шалость". Наказание за действия, в которых на днях уличили двух восьмиклассников в Крупском районе Минщины, может быть весьма суровым - до 10 годах лишения свободы.

Речь об инциденте, произошедшем в минувшие выходные, 26 июля, вблизи деревни Красновка Крупского района. Там два 13-летних мальчика “развлекались” тем, что раскладывали камни на железнодорожном полотне на путях железнодорожного переезд. Это стало причиной экстренного торможения пассажирского поезда “Минск-Витебск” и проверки, начатой как в отношении самих школьников, так и их родителей.

Фото: УВД Миноблисполкома







Начальник управления общественной безопасности на объектах транспорта МВД Геннадий Ворсо 31 июля заявил, что такие случай этим летом участились. Только за этот месяц было зафиксировано 11 подобных инцидентов, при которых машинистам приходилось применить экстренное торможение, чтобы избежать крушения состава и жертв.

Как показала статистика МВД, большинство случаев, когда дети подкладывают на рельсы посторонние предметы, происходят в сельской местности. В ведомстве это связали с летними каникулами, когда у подростков появилось больше свободного времени, а вот контроля со стороны взрослых стало, наоборот, меньше.

В связи с этим в МВД призвали родителей объяснить детям, что подобные “шалости” могут повлечь за собой крушение поезда и многочисленные человеческие жертвы, а для самой семьи обернуться финансовыми потерями в виде штрафа и даже уголовной ответственностью. Дело в том, что за подкладывание на пути посторонних предметов могут привлечь по статье 18.2 КоАП:

за сам факт подкладывания предметов, которые теоретически могут вызвать нарушение движения железнодорожного транспорта, – штраф от 2 до 10 базовых величин (то есть до 420 рублей);

(то есть до 420 рублей); если же это приведёт к повреждению железнодорожных путей или других путевых объектов - штрафа от 20 до 50 базовых величин (то есть до 2 100 рублей).

Если же суд усмотрит в подобных действиях хулиганство, дело могут переквалифицировать в уголовное и тогда уже просто штрафом не обойтись - за это можно угодить на 10 лет в тюрьму , предупредили в МВД.

Кстати, в случаях, если дети, совершившие правонарушения, ещё не достигли возраста административной либо уголовной ответственности, отвечать будут родителям. Более того, как это было в случае в деревне Красновка, в отношении родителей провинившихся подростков могут инициировать проверку и привлечь ещё и по статье 10.3 КоАП - за невыполнение обязанностей по воспитанию детей их могут дополнительно оштрафовать ещё на 10 базовых (до 420 рублей).