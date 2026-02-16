Милиция назвала места рейдов в Минске. Особое внимание - людям с большими сумками

Опубликовано: 16.02.2026 16:51 , Обновлено: 16.02.2026

В пресс-службе Белорусской железной дороги (БелЖД) сообщили, что в Минске начались рейды вблизи железной дороги, вокзалов и остановок. Мероприятие назвали профилактическим, но особого внимания части минчан и гостей столицы все равно не избежать.

В милиции и БелЖД предупредили, что к гражданам с крупногабаритным багажом могут подойти сотрудники милиции. А ещё в милиции организовали сопровождение поездов международных, межрегиональных и региональных линий.

Напомним, что недавно в Управлении Следственного комитета (СК) по Минской области 13 февраля раскрыли подробности кровавой разборки, которую накануне устроил пьяный пассажир прямо в поезде, следовавшем по маршруту Витебск — Минск.

Пьяный пассажир поезда Витебск – Минск ударил ножом в шею соседа