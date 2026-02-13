Пьяный пассажир поезда Витебск – Минск ударил ножом в шею соседа

Опубликовано: 13.02.2026 13:59 , Обновлено: 13.02.2026

В Управлении Следственного комитета (СК) по Минской области 13 февраля раскрыли подробности кровавой разборки, которую накануне устроил пьяный пассажир прямо в поезде, следовавшем по маршруту Витебск - Минск.

По данным следствия, нетрезвый мужчина, 36-летний житель городского поселка Езерище Витебской области, напал на своего соседа по поезду, 45-летнего уроженца Березинского района Минщины, когда состав отъезжал от станции Борисов, сообщило госагентство БЕЛТА.

По информации следователей, мужчина с самого начала поездки повёл себя неподобающе. Сначала занял боковое место, хотя билет у него был на верхнюю полку, затем по ходу поездки приставал к другим пассажирам и отпускал замечания комментарии в адрес одной из пассажирок. При этом мужчина продолжал выпивать, подливая алкоголь в принесенный проводницей чай.

В результате один из его попутчиков не выдержал и сделал ему замечание. Завязалась словесная перепалка и хулиган потребовал “выйти поговорить” на ближайшей станции. Однако кровавая развязка конфликта случилась прямо в вагоне: пока состав стоял на станции Борисов, мужчина в какой-то момент встал и ударил складным ножом в шею того мужчину, что пытался приструнить дебошира.

К сожалению, в этот же момент поезд уже тронулся, поэтому первую помощь раненному мужчине пришлось оказывать очевидцам конфликта. Пострадавшего на “скорой” увезли в реанимацию только на следующей станции, в Жодино. Там поезд в итоге провёл больше часа, что привело к задержкам ещё двух пассажирских поездов, в том числе, международного состава, следовавшего из Москвы в Минск.

По словам врачей, полученная мужчиной колото-резаная рана относятся к категории тяжких телесных повреждений - у пострадавшего задеты сонные артерии и яремные вены.

Милиция нападавшего задержала. В отношении него уже возбудили уголовное дело за покушение на убийство из хулиганских побуждений (по ч.1 ст.14 и п.13 ч.2 ст.139 УК Беларуси).