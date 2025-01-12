Милиция напомнила белорусам о способах защиты от домашних дебоширов. А выселить могут?

Опубликовано: 12.01.2025 12:59 , Обновлено: 12.01.2025

Гродненская милиция напомнила белорусам, что в стране действуют различные механизмы защиты от домашнего насилия. Одним из его инструментов является защитное предписание. Что оно предусматривает и как может защитить пострадавшего?

Что такое защитное предписание?

Это документ, который устанавливает для дебошира временные запреты на определённые действия и налагает обязанности для защиты пострадавшего.

Защитное предписание может быть применено, если:

Готовится к рассмотрению дело об административном правонарушении за умышленное причинение телесных повреждений, иные насильственные действия, или нарушение защитного предписания.

Проводится проверка по заявлению о преступлении против жизни и здоровья, половой неприкосновенности или свободы, чести и достоинства, либо уже возбуждено уголовное дело.

Какие запреты может включать защитное предписание?

Запрет на попытки выяснить местонахождение пострадавшего, если тот находится в неизвестном дебоширу месте.

Запрет на посещение мест нахождения пострадавшего, если тот временно проживает отдельно.

Запрет на общение с пострадавшим, в том числе по телефону и через интернет.

Запрет на распоряжение общей совместной собственностью.

Защитное предписание может обязать дебошира временно покинуть общее с пострадавшим жильё . Ему дадут возможность забрать только личные вещи и обяжут сообщить милиции о своём новом месте пребывания, а также сдать ключи от общего жилья.

Изначально защитное предписание действует до 15 суток. Этот срок может быть продлён до 30 суток по решению руководителя органа внутренних дел или его заместителя и по согласованию с прокурором.

Контроль и ответственность

Сотрудники органов внутренних дел следят за соблюдением защитного предписания. Если его требования нарушаются, виновника могут привлечь к административной ответственности по части 2 статьи 10.1 Кодекса об административных правонарушениях.

За невыполнение предписания предусмотрен штраф в размере до десяти базовых величин, а также общественные работы или административный арест до 15 суток.

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