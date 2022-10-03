Милиция начала искать у белорусов нелегальное оружие и боеприпасы

Опубликовано: 03.10.2022 15:45 , Обновлено: 05.04.2023

С 3 октября в Беларуси милиция начала специальный комплекс мероприятий «Арсенал», чтобы найти у белорусов незарегистрированное оружие и боеприпасы. И не только.

Как сообщили в МВД, также милиционеры по всей стране будут проверять условия хранения зарегистрированного оружия.

[info_b]Напомним, что по правилам, зарегистрированное оружие должно храниться по месту проживания в металлическом сейфе. Посторонние лица не должны иметь к нему доступ. В МВД рекомендуют подключение охранной сигнализации.[/info_b]

Мероприятия пройдут по 7 октября. Их проводят ежегодно.

В ведомстве напомнили, что если человек добровольно сдаст незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, то их обещают освободить от уголовной и административной ответственности.

Также в милиции рассказали, что за восемь месяцев 2022 года уже нашли и изъяли 400 штук незарегистрированного оружия и почти 35 тысяч боеприпасов различного калибра.

В то же время добровольно белорусы сдали более 400 штук нелегального оружия и около 163 тысяч боеприпасов.

Кроме того, у людей изъяли более 1,5 тысячи единиц зарегистрированного оружия за различные нарушения.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 3 октября потребовал мобилизовать всех в Беларуси на сельскохозяйственные работы — школьников, студентов, государственных служащих и других работников.

Лукашенко объявил мобилизацию всех в Беларуси на сельхозработы