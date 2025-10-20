Милиция Минщины подарила колбасу, чай и печенье. Кому?

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Опубликовано: 20.10.2025 10:12 , Обновлено: 20.10.2025

Чай с кофе, соки и йогурты, печенье с конфетами, с десяток палок колбасы и даже красная рыба - такие продуктовые наборы вручали на днях сотрудники Любанского РОВД. Узнали, кому и в честь чего достались такие подарки.

Таким образом сотрудники Любанского РОВД решили поздравить с Днём матери и Днём отца многодетные семьи своих коллег. В официальном Telegram-канале УВД Миноблисполкома 20 октября выложилифотоотчёт о тематической акций, проведённой ведомством в рамках недели родительской любви.

В милиции рассказали, что вручали подарки многодетным милиционерам “в уютной домашней обстановке”. Судя по фото, состав подарков был схожим и рассчитан как на взрослых членов семьи (кофе с копченой колбасой), так и на детей, которых в честь праздника решили побаловать большим ассортиментом сладостей - от баночек сгущёнки до шоколадных конфет с пряниками.

















Ранее Telegraf.news рассказывал, что Министерство образования рекомендовало подведомственным учреждениям на Неделе родительской любви, которую в Беларуси отмечают с 14 по 21 октября провести разнообразные информационно-просветительские мероприятия - классные часы, семинары, лекции и тому подобное. На них ведомство предложило школам пригласить специалистов сферы здравоохранения, например, психологов и врачей-гинекологов, специалистов по вопросам семейного воспитания, представителей Белорусской православной церкви, а также общественных организацией “Белая Русь” и “Белорусский союз женщин.

Минобразования предложило позвать в белорусские школы гинекологов и священников.