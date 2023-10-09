Милиция изъяла у белорусов 100 тыс. боеприпасов с начала 2023 года. Кому приготовиться с 13 октября?

Опубликовано: 09.10.2023 15:46 , Обновлено: 09.10.2023

Министерство внутренних дел Беларуси объявило о старте основного этапа оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия "Арсенал", которое планируют проводить до 13 октября. В преддверии начала рейдов в ведомстве рассказали, сколько нелегального оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ изъяли милиционеры с начала года.

Как рассказал Дмитрий Язепчик из Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси, с начала 2023 года милиционеры изъяли из оборота более 600 единиц незарегистрированного оружия и около 72 тыс. боеприпасов различного калибра.

Кроме того, пояснил представитель МВД, белорусы добровольно сдали более 300 единиц оружия и около 33 тыс. боеприпасов. Более тысячи единиц зарегистрированного оружия также изъяли за “различные нарушения”, рассказал Язепчик.

В МВД отметили, что основной целью подобных мероприятий является “предупреждение нарушений законодательства в сфере оборота оружия” и показали часть изъятого нелегального арсенала.

[info_b]В МВД напомнили, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы в органы внутренних дел, по закону освобождаются от уголовной и административной ответственности.[/info_b]

Напомним, ранее в ГУВД Мингорисполкома уточнили, что в “случае обнаружения нарушений или противопоказаний к дальнейшему владению оружие будет изыматься, а его владелец будет привлечен к ответственности”. Максимальный срок, который грозит нарушителям при определенных обстоятельствах -12 лет тюрьмы.

До 12 лет тюрьмы. Милиция предупредила о «специальном мероприятии» в домах белорусов с 9 по 13 октября