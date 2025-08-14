МАРТ предупредил Wildberries о недопустимости товаров с экстремистской символикой

Опубликовано: 14.08.2025 07:48 , Обновлено: 14.08.2025

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) заявили, что выписали российской торговой интернет-площадке Wildberries предписания и предупреждения.

В ведомстве заявили, что обнаружили в интернет-магазине госфлаг Беларуси, который “не соответствовал требованиям Закона Республики Беларусь О государственных символах».

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Это нарушение МАРТ предписало ООО «ИМВБРБ» исправить (именно эта фирма зарегистрирована владельцем Wildberries в Беларуси для осуществления деятельности).

Также чиновники вынесли официальное предупреждение директору представительства в соответствии с законом «О противодействии экстремизму». Все из-за ранее обнаруженных на Wildberries товаров с символикой, которую власти Беларуси признали экстремистской.

Ранее Telegraf.news писал, что министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) при мониторинге маркетплейса Wildberries нашло там больше 20 предложений купить безалкогольное пиво. Доступ к страницам, где продавали этот товар, заблокировали, сообщили в ведомстве.

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