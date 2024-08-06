Когда за заведомо ложный вызов грозит штраф 600 рублей, а когда — 5 лет тюрьмы? В МВД Беларуси ответили

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Опубликовано: 06.08.2024 15:53 , Обновлено: 06.08.2024

В УВД Могилёвского облисполкома решили напомнить белорусам, что грозит в случае заведомо ложного вызова сотрудников милиции, скорой, спасателей и других специализированных служб. Так, в зависимости от вида дезинформации, инициатору звонка может грозить штраф до 600 рублей или того больше — 5 лет тюрьмы.

Согласно ст. 19.6 КоАП РБ, заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования спецслужб Беларуси, грозит штрафом в размере от 4 до 15 БВ (от 160 до 600 белорусских рублей). Если подобное действие совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, санкции будут жёстче: в этом случае размер штрафа составит от 20 до 30 БВ (от 800 до 1200 рублей).

“Если поступает заведомо ложное сообщение о том, что готовится взрыв или другие действия, создающие опасность для жизни и здоровья граждан, в этом случае возбуждается уголовное дело и грозит арест или ограничение свободы сроком до 3 лет, либо лишение свободы до 5 лет”, — подчеркнули в УВД Могилёвского облисполкома.

[info_b]К слову, ответственность за заведомо ложный вызов наступает с 14 лет. Поэтому если инициатором такого звонка стал ребёнок, за шалости придётся расплачиваться взрослым. Самого шутника поставят на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних.[/info_b]

Чем отличается ложный вызов от заведомо ложного?

Нужно различать такие понятия, как «ложный вызов» и «заведомо ложный вызов». Возможно, именно из-за незнания этих тонкостей многие жильцы, почуяв запах дыма на лестничной клетке, не спешат к телефону – боятся штрафа, если их подозрения не подтвердятся. Однако к ответственности в таком случае не привлекут, ведь даже если вы ошиблись, то сделали это непреднамеренно.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Витебского облисполкома назвали причину, по которой на выходных в гости могут заявиться стражи порядка. Такой визит грозит не только штрафом, но и выселением из собственной квартиры. За что?

Штраф до 1200 рублей. В МВД предупредили белорусов, из-за чего могут приехать на выходных в их квартиры