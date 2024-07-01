Метрополитен посоветовал минчанам закупиться жетончиками. Почему?

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Опубликовано: 01.07.2024 11:17 , Обновлено: 01.07.2024

Администрация Минского метрополитена посоветовала горожанам закупиться проездными жетонами и заблаговременно пополнить проездные карты, либо освоить метод бесконтактной оплаты через платежную систему БЕЛКАРТ или "Мир". Такие рекомендации в метро озвучили в преддверии праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости и ожидаемого увеличения трафика в метро.

Позаботиться заранее о проездных рекомендовали тем, кто планирует посещать городские массовые гулянья. В такие дни тех, кто пожелает пересесть с личного авто на общественный транспорт, становится традиционно больше обычного, в том числе, из-за ограничений на дорогах в центре города из-за парада, концертов и фейерверков. Чтобы не пришлось тратить время ещё и в очереди в метро, лучше купить жетоны заблаговременно.

Как будет ходить метро в Минске 3 июля?

Кроме того, в Минской подземке рассказали об изменениях графика работы в праздничные дни - часть станций придётся закрыть для пассажиров на время, а время работы продлят, чтобы горожане успели добраться из центра до спальных районов на окраине города.

Так, работать метро 3 и 4 июля будет по следующему графику: с 5:30 до 1:40. При этом интервал движения составов скорректируют:

3 июля с 7:00 до 14:00 и с 19:00 до 00:00 поезда на 1-й и 2-й линиях будут следовать каждые 3 минуты,

3 июля с 14:00 до 19:00 поезда на 1-й и 2-й линиях будут следовать каждые 5 минут,

с 10:00 3 июля до 1:30 4 июля поезда на 3-й линии будут идти с интервалом в 8 минут.

Кроме того, в администрации метрополитена сообщили, что с 1:50 в ночь с 3 на 4 июля будут закрыты на вход станции “Октябрьская”, “Немига” и “Купаловская” (выход на проспект Независимости).

Ранее Telegraf.news рассказал, как милиция планирует организовать контрольно-пропускной режим во время праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Независимости. Отдельные КПП решили поставить для четырёх категорий белорусов. Вот кому следует ориентироваться на оранжевые тенты, чтобы попасть на праздник вне общей очереди.

Милиция 3 июля решила организовать отдельные КПП для 4 категорий белорусов. Кому ориентироваться на оранжевые тенты?