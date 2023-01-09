Метель, гололед, сильный ветер. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в ближайшие дни

Опубликовано: 09.01.2023 09:30 , Обновлено: 09.01.2023

Белгидромет объявил желтый уровень опасности на понедельник сразу из-за нескольких неблагоприятных метеорологических условий. Вот какую погоду ждать белорусам на неделе с 9 по 15 января.

По информации Белгидромета, 9 января атмосферные фронты с Западной Европы попытаются прорвать оборону мощного антициклона, занимающего практически всю Европейскую территорию России.

Синоптки пообещали в этот день метель, гололед, на дорогах гололедица, днем местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В целом будет облачно. Температура воздуха максимальная днем -1..-7°С, по юго-западной половине 0..+6°С.

Завтра и послезавтра ( 10-11 января ) на большей части территории Беларуси также пройдут снег, мокрый снег, преимущественно по юго-западу с дождем. Местами метель, гололед, на дорогах гололедица. Местами усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха от -9°С ночью до +5°С днем.

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов дал предварительный прогноз и на вторую половину недели. По его словам, погоду начнет определять область высокого атмосферного давления. Ночью в эти дни он спрогнозировал -5… -10°С, днем – -1°С до -9°С.

На выходных, 14-15 января, предварительно, ночью будет от +2°С до -9°С. Днем — от +3°С по юго-западу до -4°С по юго-востоку.