Мэрия предложила генплан стройки "Большого Минска"

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Опубликовано: 13.08.2025 13:14 , Обновлено: 13.08.2025

Мингорисполком 13 августа запустил общественное обсуждение новой редакции генерального плана Минска. В документе на 140 страниц городские власти подробно изложили свою стратегию развития белорусской столицы до 2030 года, а также на более долгосрочную перспективу - до 2050 года. Узнали, что предложила администрация и как горожанам поучаствовать в обсуждении, внеся свои предложения.

Основной площадкой для общественного обсуждения стала администрация Московского района Минска - на её официальном сайте выложили сам генплан, а также короткую презентацию, в которой обобщены основные предложения градостроителей. Дополнительно экспозицию нового генплана пообещали разместить в холле 2-го этажа здания районной администрации (проспект Дзержинского, 10). Ознакомиться с ней горожане могут в будние дни в рамках графика работы администрации:

с понедельника по четверг - с 8:45 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 обед);

пятница - с 8:45 до 16:45 (с 13:00 до 14:00 обед).

Экспозиция, как и общественное обсуждение в целом, будет проводиться с 13 августа до 27 сентября 2025 года .

Направлять свои замечания и предложения также следует в администрацию Московского района с пометкой "общественное обсуждение". Это можно сделать как письмом на адрес 220036, г.Минск, пр.Дзержинского,10, так и по электронной почте: mos.stroy@minsk.gov.by.

Что предложили изменить в Минске?

По задумке градостроителей, в долгосрочной перспективе (до 2050 года) Минск должен расширить свои функции как центра международной, национальной, региональной и местной систем расселения, увеличить творческий, научно-исследовательский и проектно-конструкторский потенциал своих отраслевых, вузовских и академических институтов.

Для этого, в частности, предлагается расширить границы столичной агломерации , используя сетевую кластерную модель в формате “45-90-город”. В границах второй кольцевой автодороги планируется реализовать проект “Большого Минска”, с включением таких населённых пунктов, как Фаниполь, Раков, Петришки, Вишневка, Острошицкий Городок, Раубичи, Великий Камень и Михановичи.

Если проект генплана до 2030 года предусматривает сдерживание численности населения на нынешнем уровне - порядка 2 млн жителей, то в перспективе до 2050 года планируется, что столица прирастёт дополнительно на 4,5 тыс. гектаров за счёт пригородных земель. При этом предлагается работать по модели “зелёных клиньев” , максимально сохраняя зелёные зоны. В числе переспективных новых микрорайонов Минска за пределами МКАД разработчики генплана указали следующие:

«Дегтяревка» (на продолжении просп. Притыцкого),

«Щомыслица» (на продолжении просп. Дзержинкого),

«Сеница» (на продолжении улиц Казинца и Лейт. Кижеватова),

«Ельница» (на продолжении просп. Партизанского),

«Полигон» (на продолжении просп. Независимости),

«Цна» (на продолжении ул. Карастояновой).

В целом же в планах городской мэрии - сохранить концепцию развития Минска по модели “город-городов”, обеспечив жителям спальных районов 15–20-минутной доступностью до работы и ключевых объектов социального обслуживания.

При этом в планах городских властей - увеличить объемы нового жилищного строительства. Снос жилой усадебной застройки при этом предлагают сократить, а вот индустриальную среднеэтажную застройку 1950-70-годов пустить под реновацию , чтобы в итоге выйти на повышенный показатель обеспеченности минчан квадратными метрами - его планируют поднять с 23,2 м2 на человека до 27,5 м2 на человека . Приоритетной зоной нового жилищного строительства градостроители определили северную часть Минска.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило объяснил, какие жилые дома планируется пустить под снос в рамках программы реновации, описанной в утверждённой концепции государственной жилищной политики Беларуси. Глава ведомства назвал категорию жилья, капитальный ремонт которого он считает “нецелесообразным”.

«Целесообразность ремонта отсутствует напрочь» — Министр ЖКХ рассказал, какие дома планируют сносить в Беларуси